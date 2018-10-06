Reyhanlı Gençlik Merkezi okullarda çalışmalarını anlattı

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Reyhanlı İlçesi'nde Gençlik Merkezi
gönüllü gençleri ve gençlik lideleri okulları ziyaret ederek, yapacakları etkinlikler hakkında yönetici ve öğrencilere bilgi verdi. Reyhanlı Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Döner, yeni eğitim öğretim yılında Gençlik Merkezi ailesi olarak gönüllü gençler, gençlik liderleri ve okul temsilcileri ile okul idarecilerini ve öğrencileri ziyaret ederek yapacakları projeleri anlattığını söyledi. Döner, "Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak bu eğitim öğretim döneminde bakanlığımız projelerini anlatarak yapacağımız atölye çalışmaları ve etkinlikler hakkında bilgi verdik. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.