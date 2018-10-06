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Reyhanlı okullarda çalışmalarını anlattı

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Reyhanlı Gençlik Merkezi okullarda çalışmalarını anlattı
HATAY'IN Reyhanlı İlçesi'nde gönüllü gençleri ve gençlik lideleri okulları ziyaret ederek, yapacakları etkinlikler hakkında yönetici ve öğrencilere bilgi verdi. Reyhanlı Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Döner, yeni eğitim öğretim yılında Gençlik Merkezi ailesi olarak gönüllü gençler, gençlik liderleri ve okul temsilcileri ile okul idarecilerini ve öğrencileri ziyaret ederek yapacakları projeleri anlattığını söyledi. Döner, "Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak bu eğitim öğretim döneminde bakanlığımız projelerini anlatarak yapacağımız atölye çalışmaları ve etkinlikler hakkında bilgi verdik. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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Reyhanlı Gençlik Merkezi okullarda çalışmalarını anlattı
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