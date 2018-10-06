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Yargı-Medya buluşması

Adana’da düzenlenen “Yargı- Medya Buluşması” toplantısında taraflar arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiği ve dikkat edilmesi gereken kurallar masaya yatırıldı

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Yargı-Medya buluşması

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ev sahipliğinde 'Yargı-Medya Buluşması' gerçekleştirildi. Medya mensuplarını bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen buluşmaya, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı , Bölge Adliyesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

İŞLERLİK KAZANDIRILDI
'nde düzenlenen toplantıda konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 'de ilk Medya İletişim Bürosu'nun 2014'te Adana Adliyesi'nde faaliyete geçtiğini belirterek "Proje kapsamında, basın sözcülüğü görevini üstlenecek hakim ve Cumhuriyet savcıları belirlenmiş, çalıştay ve toplantılarla evrensel uygulamalar göz önüne alınarak basın sözcülüğü kurumuna, yargı teşkilatımızda işlerlik kazandırılmıştır." dedi.

HASSAS DENGE
Toplantının, gelinen aşamayı analiz etmek ve sorunlara çözüm üretmek açısından fırsat olduğunu söyleyen Yurdagül, " Yargı organlarının idari nitelikteki faaliyetlerinin duyurulmasında ve haber konusu yapılmasında, gerek teoride gerekse de pratikte önemli bir engel bulunmamaktadır. Ancak soruşturma ile kovuşturma yani dava konusu olan ve aynı zamanda haber değeri bulunan hususların basın ve kamuoyuyla paylaşılmasında, hassas bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Konuşmaların ardından Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Tacettin Ural, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ile gazeteci , Dr. Dursun Ali Demirboğa ve Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Kemal Firik, yargı- medya ilişkileri konusunda bilgiler vererek, çözüm önerilerini dile getirdiler.

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Yargı-Medya buluşması
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