MERSİN'İN
Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir evde 18 bin litre sahte rakı
ele geçirildi. Tarsus Jandarma Komutanlığı KOM Takip timlerince Yeşiltepe Mahallesinde 41 yaşındaki Gökhan G.'nin evinde sahte rakı üretildiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada, 18 bin litre sahte rakı, alkollü içki yapımında kullanılan 1 arıtma cihazı, 2 alkol ölçüm cihazı, 3 filtre, 2 damıtma varili ele geçirdi. Ekipler Gökhan G.'yi gözaltına aldı.