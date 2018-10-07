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18 bin litre ele geçirildi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
18 bin litre sahte rakı ele geçirildi
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir evde 18 bin litre ele geçirildi. Tarsus Jandarma Komutanlığı KOM Takip timlerince Yeşiltepe Mahallesinde 41 yaşındaki Gökhan G.'nin evinde sahte rakı üretildiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada, 18 bin litre sahte rakı, alkollü içki yapımında kullanılan 1 arıtma cihazı, 2 alkol ölçüm cihazı, 3 filtre, 2 damıtma varili ele geçirdi. Ekipler Gökhan G.'yi gözaltına aldı.
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18 bin litre sahte rakı ele geçirildi
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