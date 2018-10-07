Büyük heyecan için geri sayım

BASKETBOL Adana
İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Basketbol Gelişim Direktörü Fırat Eser ve Federasyon Ligler Direktörü Murat Tümer, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. İl Temsilcisi Kutlu ve beraberindeki heyet üyeleir ziyaretleri sırasında, federasyon ve il temsilciliği olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ile hedefleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. HEYET
üyeleri, ziyaretleri sırasında Vali Demirtaş
'a, 10 Ekim Çarşamba günü Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda, Fenerbahçe
ile Hatay Belediyespor arasında oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası Final Maçı hakkında bilgi verdi. Vali Demirtaş, ziyaretlerinden ve davetlerinden dolayı teşekkür ettiği heyet üyelerinin
şahsında, böylesine önemli ve anlamlı karşılaşmada her iki takıma başarılar diledi