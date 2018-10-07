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Büyük heyecan için geri sayım

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Büyük heyecan için geri sayım
BASKETBOL İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Basketbol Gelişim Direktörü Fırat Eser ve Federasyon Ligler Direktörü Murat Tümer, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. İl Temsilcisi Kutlu ve beraberindeki heyet üyeleir ziyaretleri sırasında, federasyon ve il temsilciliği olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ile hedefleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. HEYET üyeleri, ziyaretleri sırasında 'a, 10 Ekim Çarşamba günü Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda, ile Hatay Belediyespor arasında oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası Final Maçı hakkında bilgi verdi. Vali Demirtaş, ziyaretlerinden ve davetlerinden dolayı teşekkür ettiği şahsında, böylesine önemli ve anlamlı karşılaşmada her iki takıma başarılar diledi
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Büyük heyecan için geri sayım
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