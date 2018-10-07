Fikret Yeni’den baklava ziyafeti

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por Toto 1.Lig'in 8.haftasında bugün saat 19.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
'nda Balıkesirspor Baltok
'u konuk edecek olan Adanasporlu
futbolculara AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni
ve Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin
baklava ziyafeti çekti. Osman Yereşen Tesisleri
'ne gelen Yeni
ve Çetin
, kulüp başkanı Bayram Akgül
, yöneticilerle görüşüp teknik direktör Coşkun Demirbakan
ve futbolculara başarı diledi. BAŞKAN
Akgül, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Başkan Fikret Yeni
ise, Adanaspor
'ub köklü ve çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Adana'nın yeri her zaman Süper Lig'dir. Bu sezon inşallah hak ettiğimiz yere ulaşırız"
diye konuştu. FUTBOLCULARLA sohbet eden Fikret Yeni ve Şahin Çetin, galibiyet sözü aldı.
Sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım
takımdan ayrı çalışırken, Bumba
ise salonda fitness çalıştı.