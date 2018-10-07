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’den baklava ziyafeti

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Fikret Yeni’den baklava ziyafeti
Spor Toto 1.Lig'in 8.haftasında bugün saat 19.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek olan Adanasporlu futbolculara AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin baklava ziyafeti çekti. Osman Yereşen Tesisleri'ne gelen Yeni ve Çetin, kulüp başkanı Bayram Akgül, yöneticilerle görüşüp teknik direktör Coşkun Demirbakan ve futbolculara başarı diledi. BAŞKAN Akgül, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Başkan Fikret Yeni ise, 'ub köklü ve çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Adana'nın yeri her zaman Süper Lig'dir. Bu sezon inşallah hak ettiğimiz yere ulaşırız" diye konuştu. FUTBOLCULARLA sohbet eden Fikret Yeni ve Şahin Çetin, galibiyet sözü aldı. Sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım takımdan ayrı çalışırken, Bumba ise salonda fitness çalıştı.
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Fikret Yeni’den baklava ziyafeti
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