‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi’ büyüyor

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 yılı aşkın süredir ortaklaşa hayata geçirilen 'Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi' protokol imza töreni gerçekleşti. Eğitim camiasını model olarak gösterilen proje kapsamında her yıl binlerce öğrencinin Onikişubat Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen kitaplar sayesinde okumaya ilgisi artıyor.

BİNLERCE ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Her yıl 5'li ve 10'lu setler halinde Kahramanmaraş'ta bulunan tüm okullara dağıtılan kitaplar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürütülen proje kapsamında toplamda 153 bin 500 kitap basımı gerçekleştirilmişti. Projenin son yılında dağıtılan kitaplardan başarı oranlarını tespit etmek amacıyla sınava tabi tutulan öğrenciler, 88 bin kişi sayısı ile hiçbir zorunlulukları olmadığı halde sınavlara katılım sağlamıştı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Büyük ses getiren projenin sadece son yılında 800.000 okuma elde edilirken, başladığı günden bu yana toplamda 1 milyon 660 bin okuma oranına ulaşılmıştı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 60 Bin kitap dağıtımının gerçekleştirileceği, büyük yankı uyandıran projenin imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt çok önemli bir imza attıklarını belirtti. Eğitime yapmış olduğu desteklerle rol model teşkil eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, "Projemiz Türkiye'de bir ilk. Nitelikli insanların yetişmesinde birinci faktör eğitimdir" dedi.