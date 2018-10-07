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Bilgiyle Buluşuyor Projesi’ büyüyor

4 yılı aşkın süredir ortaklaşa hayata geçirilen ‘K.Maraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi’ protokol imza töreni gerçekleşti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi’ büyüyor

KAHRAMANMARAŞ ve İl Müdürlüğü arasında 4 yılı aşkın süredir ortaklaşa hayata geçirilen ' Bilgiyle Buluşuyor Projesi' protokol imza töreni gerçekleşti. Eğitim camiasını model olarak gösterilen proje kapsamında her yıl binlerce öğrencinin Onikişubat Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen kitaplar sayesinde okumaya ilgisi artıyor.

BİNLERCE ÖĞRENCİ FAYDALANACAK
Her yıl 5'li ve 10'lu setler halinde Kahramanmaraş'ta bulunan tüm okullara dağıtılan kitaplar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürütülen proje kapsamında toplamda 153 bin 500 kitap basımı gerçekleştirilmişti. Projenin son yılında dağıtılan kitaplardan başarı oranlarını tespit etmek amacıyla sınava tabi tutulan öğrenciler, 88 bin kişi sayısı ile hiçbir zorunlulukları olmadığı halde sınavlara katılım sağlamıştı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK
Büyük ses getiren projenin sadece son yılında 800.000 okuma elde edilirken, başladığı günden bu yana toplamda 1 milyon 660 bin okuma oranına ulaşılmıştı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 60 Bin kitap dağıtımının gerçekleştirileceği, büyük yankı uyandıran projenin imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt çok önemli bir imza attıklarını belirtti. Eğitime yapmış olduğu desteklerle rol model teşkil eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, "Projemiz 'de bir ilk. Nitelikli insanların yetişmesinde birinci faktör eğitimdir" dedi.

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