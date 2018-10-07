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Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 kışı yaralı

’ın kullandığı 01 işçi taşıyan servisle çarpıştı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 kışı yaralı
'da kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. , Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde Adana-Ceyhan istikametinde meydana geldi. idaresindeki 01 , Yakapınar Mahallesi'nden karayoluna çıkan Devlet Ünlü'nün kullandığı 01 S 0196 plakalı taş ocağı işçilerini taşıyan servisle çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ve serviste bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, bir kişinin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 kışı yaralı
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