Konukoğlu: süper lig hasretini bitireceğiz

Geçen sezon penaltılarla Süper Lig'i kaçıran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezonun sonunda Süper Lig'e çıkarak Gaziantep'e bayram yaptırmak istiyor. Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, geçen yıl son saniyelerde kaçırdıkları Süper Lig'e bu sezon mutlaka çıkacaklarını söyledi. Konukoğlu, "Geçen yıl ilk yarıda 20 puanımız vardı, bu sezon 7. haftada 11 puana ulaştık. Sezon sonuna kadar dikkatli giderek şehrin hasretini sona erdireceğiz" dedi. "ZOR BİR LİG"

SPOR Toto 1. Ligi'nin zor bir lig olduğunu, ligde uzun soluklu olunması gerektiğini belirten Konukoğlu, "Zaman zaman puan kayıpları, yenilgi veya beraberlikler olabilir. Ama amaç birdir, şehrimizi hep birlikte taşıyabildiğimiz kadar yukarıya taşımak. Bu sadece futbolda değil, basketbol, tenis ve diğer branşlarda da öyle. Gaziantep'in tüm alanlarda başarıya ulaşması lazım. Onun için gerekli olan alt yapıyı da belediyelerimizin hazırlaması gerekiyor" dedi.

ALT YAPI ÖNEMLİ' KULÜBÜN

KULÜBÜN alt yapısında çok iyi futbolcuların yetiştirildiğini kaydeden Konukoğlu, "Geçen yıl U11'e kadar takımımız vardı. Şimdi 8-9 hatta 5-6 yaş grubuna kadar indik. Tüm gruplarda takımlarımız var. Benim hedefimde çocukları şehrin bir ucundan bir ucuna taşımak yerine mahallelerinde antrenman yaptırabileceğimiz semt sahaları var. Bize böyle bir imkan sağlanırsa çocuklarımız için çok daha faydalı olur. Bu tüm çocukların spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan da uzak durmasını sağlayacaktır" diye konuştu.