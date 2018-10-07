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Kutlu: Başkentten mutlu döneceğiz

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Kutlu: Başkentten mutlu döneceğiz
SPOR Toto 1. Lig'in 8. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda ile karşılaşacak olan galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Saat 19.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Hafta boyunca öğrencilerine rehavet uyarısı yapan teknik direktör , "'dan mutlu döneceğiz" dedi. Takımının her geçen gün daha iyiye gittiğinin altını çizen Kutlu, "Üç maçta üç galibiyet alarak çıkışa geçtik. Osmanlıspor'u yenerek seriyi sürdürmenin planlarını yapıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Milli maç arasına galibiyetle girip moral bulacağız. Ardından sıkı bir çalışma programı uygulayacağım" şeklinde konuştu.
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Kutlu: Başkentten mutlu döneceğiz
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