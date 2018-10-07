Kutlu: Başkentten mutlu döneceğiz

SPOR Toto 1. Lig'in 8. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda Osmanlıspor
ile karşılaşacak olan Adana Demirspor
galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Saat 19.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Hafta boyunca öğrencilerine rehavet uyarısı yapan teknik direktör Hakan Kutlu
, "Ankara
'dan mutlu döneceğiz" dedi. Takımının her geçen gün daha iyiye gittiğinin altını çizen Kutlu, "Üç maçta üç galibiyet alarak çıkışa geçtik. Osmanlıspor'u yenerek seriyi sürdürmenin planlarını yapıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Milli maç arasına galibiyetle girip moral bulacağız. Ardından sıkı bir çalışma programı uygulayacağım" şeklinde konuştu.