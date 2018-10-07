Muzları soğuk hava depolu araçla gönderin

Mersin
'in Anamur İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş, Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan ithal edilen 240 bin ton yabancı menşeli muzun piyasadaki dengeleri bozduğunu söyledi. Türkiye'nin yıllık muz ihtiyacının yüzde 50'sinin Anamur'dan karşılandığını ifade eden Gümüş, "İthalatçı firmalar yerli muz üreticilerine büyük zarar veriyor. Yerli muz üreticileri de gerekli önlem almayınca Anamur muzu önemli sorunlarla karşı karşıya kalıyor" dedi. MÜCADELE EDEMEYİZ
Anamur muzunu 'can çekişme' evresine girdirmek istemediklerini vurgulayan Gümüş, "Anamur muzunun besin değeri, kokusu, tadı ve potasyum oranı ithal muza göre çok daha yüksek. Üreticilerimizin muza gerekli değeri vermeleri gerekir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilen muzları mutlaka frigolu soğuk hava depolu araçlarla göndermeliyiz. Kamyon üzerine brandalarla sevkiyata son vermeliyiz. Ekvador'dan gemiyle soğuk hava depolarında iki ay yolculuktan sonra ülkemize gelen muz ile mücadele edemeyiz" dedi. "YERLİ ETİKETİ YAPIŞTIRALIM"
Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Güzel de vatandaşların Ekdavor muzunun Anamur muzuna benzediği için satın aldığını belirterek, "Tüketicilerimizi bilinçlendirecek argümanlar ortaya komamız gerekiyor. Bu nedenle Anamur muz üreticileri ortak hareket etme yolunu seçmeli ve dayanışma içinde olmalıdır, Maalesef Anamur'da bunu bir türlü sağlayamadık. Üretici yerli muzun üzerine etiket yapıştırma yolunu seçmelidir" diye konuştu.