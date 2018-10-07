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Muzları soğuk hava depolu araçla gönderin Anamur Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş, muz üreticilerine seslenerek, “Muzları kamyon üzerine örtülen brandalarla değil, soğuk hava depolu araçlarla gönderin. Yoksa ithal muz ile mücadele edemeyiz” dedi