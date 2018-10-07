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’de şahin avcılarına ceza verildi

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Niğde’de şahin avcılarına ceza verildi
NİĞDE'DE kaçak yollarla şahin avlayan iki kişi yakalandı. Orman ve Su İşleri ve Şubesi Av Koruma Timi Niğde'nin Kılan Yaylasında tuzakla şahin avcılığı yapan şahısları suçüstü yakalandı. Ekipler, Şahin Yakalama avında kullanılan 1 adet kerkenez, 13 adet canlı mühre, kaya güvercini, 3 adet kınalı keklik, 2 adet bıldırcın ve Anadolu yer sincabı ile 25 adet ağlı tuzağa el koydu. Ayrıca 2 adet motosikletinde mülkiyetine kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Yakalanan şahıslara Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı 4 bin 962 idari para cezası ile 17 bin 521 TL Tazminat bedeli olmak üzere Toplamda 22 bin 483 TL cezai işlem uygulandı.
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Niğde’de şahin avcılarına ceza verildi
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