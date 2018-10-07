Taraftarlarımıza ihtiyacımız var

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skişehir deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve bu üç puanın ligdeki gelecekleri için çok önemli olduğunu belirten Palut, "Eskişehir
deplasmanının çok zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim beklediğimiz gibi oldu. Çünkü Eskişehir genç bir kadroya sahip olmasına rağmen kendi sahasında taraftarlarıyla bütünleşen bir ekip. Maça iyi başladık. Ama ilerleyen dakikalarda beklediğimiz oldu. Oyuna ağırlığını koyan Eskişehir karşısında zaman zaman zor anlar yaşadık. Ancak golü bulduktan sonra, arka tarafta verdikleri açıkları iyi değerlendirerek, 2 gol daha bulduk ve bu zor deplasmandan attığımız 3 golle 3 puanı alarak ayrıldık" dedi. 1.LIGIN
yeni takımlarından biri olduklarını hatırlatan Palut, "Bu yüzden takımda bazen dalgalanmalar yanabiliyor. Altınordu maçı bunlardan biriydi. Son dakikalara kadar üstün götürdüğümüz ve inanılmaz goller kaçırdığımız maçı 1-1 tamamladık.
Bu yüzden ligdeki hedeflerimize ulaşabilmemiz için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.