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’ye yeni hakemler geliyor

Giriş Tarihi: 7.10.2018
TTF’ye yeni hakemler geliyor
TÜRKIYE Tenis Federasyonu'nun hakem adaylarına yönelik düzenlediği hakem kurslarından 1'inci Kademe Gözlemci Hakem ve 1'inci Çizgi Hakemliği kursları 'da yapıldı. Adana Tenis Dağ ve Kulübü'nün (ATDSK) ev sahipliği yaptığı kurslara Gözlemci Hakemlik için 35, Çizgi Hakemliği için 22 olmak üzere toplam 57 hakem adayı katıldı. Başhakemlerinden Murat Aslantaş ve Ali Serdar Türköz'ün yönettiği kurslarda hakem adayları teorik bilgileri aldıktan sonra, kortta uygulamalı ders yaptılar. Tenis İl Temsilcisi Ferudun Açan'ın da takip ettiği kursların sonunda yapılan sınavda başarı elde eden adaylar Çizgi ve Gözlemci Hakem oldular
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TTF’ye yeni hakemler geliyor
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