Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Antep fıstığında rekor artış müjdesi

Antep fıstığında rekor artış müjdesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı Antep fıstığı rekoltesinin 240 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, “2018 yılı Antep fıstığı rekoltemiz ülkemiz için rekordur” dedi

Giriş Tarihi: 8.10.2018