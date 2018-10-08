Aranan zanlı yakayı ele verdi

ADANA
'DA 2011 yılında bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de ağır yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen, ayrıca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Ü. yakalandı. Olay 21 Ocak 2011 tarihinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto yıkama işyerine silahlarla basan şahıslar Okan Özdede'yi (30) öldürürken, babası Mustafa Özdede'yi (60) ağır yaraladı. ADRESİ TESPİT EDİLDİ
Polis, olaydan sonra yaptığı operasyonlarda olaya karıştığı ileri sürülen Şahin A. ve Eyüp D.'yi yakalarken, şüpheli Serkan Ü. ise kaçtı. Şahıslar hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu ve 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen dava devam ederken, polis bir türlü yakalanamayan Serkan Ü.'nün adresini tespit etti. CEZAEVİNE KONULDU
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi'ne düzenlediği baskınla Serkan Ü.'yü yakaladı. Serkan Ü.'nün iki ayrı kasten öldürme, üç ayrı ruhsatsız silah bulundurma ve mermi satın alma ile iki basit yaralama olayından da arandığı tespit edildi. Ayrıca şahsın 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Serkan Ü., tutuklandı.