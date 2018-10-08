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Çukurova grupları hedefliyor

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Çukurova Basketbol grupları hedefliyor
BASKETBOL FIBA 'nde Rus ekibi Nadezhda ile ön eleme turunda karşılaşacak Çukurova , gruplara kalmayı hedefliyor. Genel Koordinatör Volkan Torun, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Torun, ön eleme turundaki rakipleri Nadezhda'yı saf dışı bırakmaları halinde A Grubu'nda yer alacaklarını hatırlattı.
SEZON öncesi Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'na ve Çukurova Kupası'na katıldıklarını anımsatan Torun, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı. Geçen sezon yakaladıkları başarıyı yeni sezonda da sürdürmek istediklerini vurgulayan Torun, "Biz yeni bir takım olmamıza rağmen geçen sene çok iyi işler çıkardık. Bu yıl Avrupa'dayız. Adımızı gruplara yazdıracağız" dedi.
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Çukurova Basketbol grupları hedefliyor
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