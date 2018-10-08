Çukurova Basketbol grupları hedefliyor

BASKETBOL
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
'nde Rus ekibi Nadezhda ile ön eleme turunda karşılaşacak Çukurova Basketbol
, gruplara kalmayı hedefliyor. Genel Koordinatör Volkan Torun, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Torun, ön eleme turundaki rakipleri Nadezhda'yı saf dışı bırakmaları halinde A Grubu'nda yer alacaklarını hatırlattı. SEZON
öncesi Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'na ve Çukurova Kupası'na katıldıklarını anımsatan Torun, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı. Geçen sezon yakaladıkları başarıyı yeni sezonda da sürdürmek istediklerini vurgulayan Torun, "Biz yeni bir takım olmamıza rağmen geçen sene çok iyi işler çıkardık. Bu yıl Avrupa'dayız. Adımızı gruplara yazdıracağız" dedi.