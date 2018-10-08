Hatay huzurun merkezi

TÜRKİYE Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, İstanbul Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir'i ağırlayan Vali Erdal Ata, Hatay'ın kardeşliğin ve huzurun merkez olduğunu söyledi. Vali Ata
, Hatay'ın bir medeniyetler kenti olduğunu, farklı kültür ve inançtan vatandaşlarımızın karşılıklı hoşgörü içerisinde kardeşçe ve huzurlu bir şekilde yaşadığı bir merkez olduğunu ifade etti. Türkiye Patrik Genel Vekili Korepiskopos Mgr. Çanlı ise Vali Ata'nın gösterdiği misafirperverlikten onur duyduklarını belirterek, "Hatay'da mevcut hoşgörü iklimi tüm dünyaya ��rnek olacak niteliktedir. Kadim bir dostluğa ve kader birliğine sahip olduğumuz Müslüman kardeşlerimizle birlikte devletimizin sağladığı huzur ve güven ortamında yaşamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.