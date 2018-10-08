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Her ressam sanatçı değildir

’te sergi açan , sanatın farklı olduğunu, her resim yapanın sanatçı olmadığını söyledi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018
Her ressam sanatçı değildir
, resimlerinin özünde Karadeniz'in bulunduğunu belirterek, "Yeşilin her tonu, sonbaharda ise kırmızının, turuncunun sarının tonları biz sanatçıları besliyor. Ayrıca, Trabzon sanat üretmek için çok huzurlu şehir" dedi. Kutlu, resim yapanın ressam olduğunu ama her ressamın sanatçı olmadığını söyledi. Sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen 'nde 21'inci kişisel resim sergisini açan Kutlu, sergi açılışında yaptığı konuşmada, resim çalışmalarını Akçaabat'taki atölyesinde sürdürdüğünü söyledi. Akçaabat'ta sanatın gelişmesi için yüzlerce resim ve fotoğraf sergisi bile çalıştay düzenlediğini kaydeden Kutlu, bugüne kadar 5'i yurtdışı olmak üzere 20 kişisel resim sergisi açtığını, Sanko Sanat Galerisi'nde 21'inci sergisini açtığına dikkat çekti.

FARKLI KÜLTÜRLER
Proje ile gençlerin toplumsal duyarlılığa sahip birer vatandaş olarak yetiştirilmesi, çeşitli sebeplerden dolayı yaşadıkları toplumda sosyolojik sorunlarla karşılaşan öğrencilere farklı kültürleri tanıyarak yaşadıkları sosyal çevreye uyum sağlamasına yardımcı olunması, bireye yaşadığı toplumda değerlilik ve ait olma duygusunun kazandırılması amaçlandı.
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Her ressam sanatçı değildir
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