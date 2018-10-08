İlaç yazdırmaya gitti, kayboldu

ADANA
'DA 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele eden Hatice Duymaz (57), 4 gün önce eşi Orhan Duymaz (64) ile birlikte gittiği hastanenin otoparkında kayboldu. Orhan Duymaz, ilaç yazdırmaya gittiğini, döndüğünde otomobilde eşini bulamadığını söyleyip, yetkililerden bulunması için yardım istedi. Eşinin aynı zamanda şeker hastalığı nedeniyle insülin iğnesi kullandığını söyleyen Orhan Duymaz, ilaçlarının yanında olmadığını ve bu durumun sağlığı için ölümcül bir tehlike yarattığını ifade etti. Duymaz, "Psikolojik durumundan dolayı ara sıra evden gideceğini, ölmek istediğini söylüyordu. Ama kaçmasını hiç beklemezdim. Kızım da ben de onu çok seviyoruz. Buradan emniyet yetkililerimize sesleniyorum. Lütfen eşimi bulun" dedi.