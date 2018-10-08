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İlahiyat fakültesini ’da temsil etti

Giriş Tarihi: 8.10.2018
İlahiyat fakültesini Yalova’da temsil etti
YAKIN Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul'un önde gelen vakıflarından Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı (HİKAV) tarafından Rizom Tatil Köyünde gerçekleştirilen çalıştayda temsil edildi. Başkanlığını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz'ün yaptığı çalıştay da, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, "Erken Dönem İslam Tarihi Kaynakları" üzerinde bir konuşma gerçekleştirdi. İki gün süren programda Prof. Dr. Söylemez, Hz. Peygamber, Emeviler ve Abbasiler döneminden günümüze ulaşan vesikalar ile sözlü ve yazılar kaynaklar üzerinde durdu. Prof. Dr. Söylemez, Hz. Peygamber döneminden günümüze başta Peygamber'in kabile reislerine ve çevre hükümdarlara gönderdiği mektuplar, Medine Vesikası, Nüfus Sayım vesikası, fermanlar, vergi matrahları ile ilgili vesikalar, Fetih Hutbesi, Veda Hutbesi olmak üzere yazılı malzeme ile sahabeler tarafından tutulan notlardan oluşan risalelerin günümüze ulaştığını belirtti.
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İlahiyat fakültesini Yalova’da temsil etti
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