“Joker” operasyonu

MERSİN
'DE başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen kişileri organize ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Mersin polisi, ehliyet almak için sınava giren ancak başarısız olan bazı kişilerin yerine, "joker" diye tabir edilen şahısların sınavlara girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bu işi organize ettikleri belirlenen M.A. ve M.C'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda farklı şahıslara ait sahte olduğu değerlendirilen sağlık raporları, sınav giriş belgeleri, çok sayıda nüfus cüzdanları ve nüfus cüzdanı fotokopileri, sürücü kurslarına ait tahsilat fişleri, senetler ve sözleşmeler ile yaklaşık 450 kişiye ait vesikalık fotoğraf ele geçirildi.