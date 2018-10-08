Kahvaltı yapan çocuklar daha sağlıklı ve başarılı

YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Merkezi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu
, okul çocukları için sağlıklı ve yeterli kahvaltı önerileri ile kahvaltı yapma zorluğu yaşayan çocuklara yönelik alternatif beslenme önerilerinde bulundu. "Kahvaltı yapmayan çocuğunuzu kahvaltı yapmaya zorlamak doğru değildir." diyen Banu Özbingül Arslansoyu, çocukları kahvaltı yapmaya teşvik etmek için kahvaltı alışverişinin çocukla birlikte yapılabileceğini, süt içmesi için sıradan bir bardak yerine, sevdiği çizgi film kahramanlarının yer aldığı bardakların çocuk için daha cazip gelebileceğini belirtti. Sağlıklı beslenmenin yaşamın her döneminde olduğu gibi okul çağı döneminde de büyük önem taşıdığını söyleyen Arslansoyu, hızlı büyüme ve gelişme nedeni ile çocukların besin öğelerine olan ihtiyacının diğer dönemlere oranla okul çağı döneminde daha fazla olduğunu belirtti. Çocukluk döneminde kazanılacak beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu sürdüğünü söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül
Arslansoyu, okul çağı dönemde edinilen yanlış beslenme alışkanlıklarının kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve şişmanlık gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturduğunu açıkladı.