Karataş’ta öğrencilere madenleri anlattılar

MADEN Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal sorumluluk projelerinin özellikle minik yürekler açısından olumlu izler bırakacağına inandığını vurguladı. Karataş Damlapınar Köyü İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ebru Kırsay
'ın örnek davranışına kayıtsız kalmayan ve madenlerin, madencilerin, maden meslek örgütlerinin Türkiye için öneminin öğrencilere anlatılması isteğine anında yanıt veren Mehmet Yılmaz, köydeki ilkokulu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri Ozan Ay, Elif Dinçer ve Sercan Varak ile birlikte Karataş Damlapınar İlkokulu'na giden Mehmet Yılmaz, çocukların sevinçleri karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Ay ise güzel bir sunumla mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu köydeki ilkokuldaki minik öğrencilere madenleri ve önemini anlattı. Öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Okul Müdürü Hanifi Çokçalışkan, sınıf öğretmeni Ebru Kırsay, program için teşekkür etti.