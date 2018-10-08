Markovic: Önemli olan kazanmaktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği deplasmanda Darüşşafaka Tekfen
'i63-62 mağlup ederek lige galibiyetle başlayan Gaziantep Basketbol'da yüzler gülüyor. Başantrenör Nenad Markovic, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti. Markovic, "Ligimizde deplasmanda maç kazanmak zor. Darüşşafaka Tekfen gibi THY Avrupa Ligi'de oynayacak bir takım karşısında kazanmak daha da zor. Maç boyunca mücadelemizle kazanmayı hak ettik. Rakibimiz kazansaydı da adil bir sonuç olabilirdi. Önemli olan kazanmaktı"
şeklinde konuştu. TAKIMDAN BEKLENTİLERİ SEZONA
problemlerle başladıklarını anlatan tecrübeli başantrenör, "Geçen sene ölü bir takımı aldık ve ligde kaldık. Oyuncular, sistem her şeyi değiştirdik. Oyuncular Gaziantep'e gelmek istemiyorlar. Gaziantep'in haritadaki yerinden dolayı para bile konuşmak istemiyorlar. Buraya gelen oyuncular, bu takım için oynamak istediler. Hepsinin bir hedefi var. Bundan dolayı mutluyum. Lig, bütçeler anlamında bölünmüş durumda. Benim takımımdan beklentim, o yüksek bütçeli ekiplerle mücadele edebilmeleri, hatta maç kazanabilmeleri"
dedi.