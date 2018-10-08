Melih ABİ: Araç kaldırımda yaya yolda, bir türlü çözülemeyen bir sorun

Mersin
kaldırımları işgal altında.
Yayalar kendi yolundan geçemiyor.
Bu nasıl iş.
Dünya tersine dönmüş.
Mallar aracını yaya yoluna koymuş, yayalar de mecburen trafiğin içinden yürüyor.
Geri zekalı mısınız kardeşim.
Oraya park edilir mi?
Yaya yolunu nasıl işgal edersin.
Orası babanın park yeri mi? Adana
'da, Mersin'de, Gaziantep
'te daha saymadığımız bir çok ilde aynı sorun var.
Yaya yoluna aracını park edenlerin ehliyetini iptal etmeli.
Bunun başka yolu yok. TARSUS'TA ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI'NA KASİS İSTEĞİ
Tarsus'ta Alparslan Türkeş Bulvarı kent merkezinin içinden geçiyor.
Çift yönlü olan bu bulvarın geçiş yerlerinde tehlike yaşanıyor.
Araçlar hızlı gidiyor.
İnsanlar ağaçlar yüzünden karşıya geçişlerde sıkıntı yaşıyor.
Arda Sel, "Hızlı giden araçlar her gün kazalara neden oluyor.
O nedenle bu bulvar üzerinde kasis konmalı.
Böylece kazalar önlenecektir" diyor.
Birinin canı yanmadan çöz şu işi Şevket Başkan.