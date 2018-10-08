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8. yaşını pasta keserek kutladı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
NİFAD 8. yaşını pasta keserek kutladı
'DE 8 yıl önce kurulan Niğde Fotoğraf Amatörleri Derneği () adı ile faaliyet göstermeye başlayan dernek 8. kuruluş yıldönümünü kutladı. Henry Jones Kafede yapılan kutlamaya dernek yönetim kurulu ve diğer üyeler ve üyelerin yakınları katıldı. Günün anısına hazırlanan büyük pastayı başkan Serap Erelli yönetim kurulu üyeleri Bahar Şahiner Öke, Raşit Tokmak, Aydın Meriç, Mehmet Demirtaş kesti. Canlı müzik eşliğindeki kutlama gecesinde yöneticiler ve üyeler bol bol sohbet etti. Pasta kesiminin ardından günün anısına fotoğraf çekildi.
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NİFAD 8. yaşını pasta keserek kutladı
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