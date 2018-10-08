Şehit Gülşah Güler Turnuvası başladı

HATAY
T Tipi Ceza İnfaz kurumu tarafından düzenlenen Şehit PÖH Komiser Gülşah Güler demokrasi futbol turnuvası Antakya'da başladı. Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen açılış törenine AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ziya Öztürk,İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M.Cemil Şensöz ve çok sayıda futbolsever katıldı. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ FARK ATTI 16
takımın 3 grupta mücadele edeceği Şehit PÖH Komiser Gülşah Güler demokrasi futbol turnuvasının ilk maçı olan Emniyet Müdürlüğü ile Cezaevi futbol takımları arasında oynanan karşılaşmanın başlama vuruşunu Vali Yardımcısı Erol Özkan, Cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ziya Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yaptı. Turnuvanın ilk maçını Emniyet Müdürlüğü futbol takımı sergilediği muhteşem futbol ile 5-1 gibi net bir skor ile kazandı.