Silahla 6 saat rehin tutulan kişi operasyonla kurtarıldı

MERSİN
'DE borcunu ödemediği iddiası ile T.Ç. ve Ö.B. tarafından 6 saat boyunca silahla rehin tutulan R.A., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bir kişinin silahla rehin alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Borcu olduğu iddiasıyla yaklaşık 6 saattir rehin tutulduğu belirtilen R.A. polisin gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı. Şüpheliler T.Ç. ve Ö.B ise yakalandı. Şüphelilerin, benzer suçlardan da kaydı olduğu belirlendi. Üzerlerindeki silaha el koyan polis, şüphelileri ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk etti.