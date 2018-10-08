Tarihi Rumkale’de Su Sporları Festivali

BUGÜN NELER OLDU

tarafından,tarihte birçok medeniyeteev sahipliği yapan ve'innüshalarının çoğaltıldığı yer olarakrivayet edilen'deikincisi düzenlenenbüyük ilgi gördü.Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsüileen yaşlı erkek yüzücü'ün onur konuğu olarakkatıldığı festival kapsamında,arasındaki'nde yapılan'ndasporcular 5 kilometre kulaç attı.Çayı üzerinde isegerçekleştirildi. Yaklaşık 800 sporcunun katıldığı yarışmaların sonuçları daha sonra açıklanacak.birliğiyle bu potansiyeli Türkiye turizmine kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Şahin,diye konuştu.