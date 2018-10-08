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Tarihi Rumkale’de Festivali

Belediyesi tarafından Rumkale’de ikincisi düzenlenen Festivali renkli geçti. Yüzlerce sporcu derece için kürek salladı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de ikincisi düzenlenen Su Sporları Festivali büyük ilgi gördü. Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt'ün onur konuğu olarak katıldığı festival kapsamında, Sarılar Köyü ile Rumkale arasındaki Fırat Nehri'nde yapılan Açık Su Yüzme Yarışmaları'nda sporcular 5 kilometre kulaç attı.

YENİ BODRUM OLACAK
MERZIMEN Çayı üzerinde ise Dragon Bot Şampiyonası gerçekleştirildi. Yaklaşık 800 sporcunun katıldığı yarışmaların sonuçları daha sonra açıklanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale'nin, Türkiye'nin yeni Bodrum'u olabilecek kapasitesi bulunduğunu söyledi. EL birliğiyle bu potansiyeli Türkiye turizmine kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Şahin, "Rumkale için çok zaman kaybettik. O yüzden çok hızlı hareket edip, bölgenin tüm güzelliğini bütün dünyaya duyurmalıyız. Bodrum'a giden herkesi Rumkale'yi görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
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Tarihi Rumkale’de Su Sporları Festivali
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