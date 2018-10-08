Tarihi Rumkale’de Su Sporları Festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
tarafından,
tarihte birçok medeniyete
ev sahipliği yapan ve İncil
'in
nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak
rivayet edilen Rumkale
'de
ikincisi düzenlenen Su Sporları Festivali
büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü Fatma Nazan Göğen
ile
en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt
'ün onur konuğu olarak
katıldığı festival kapsamında, Sarılar Köyü ile Rumkale
arasındaki Fırat Nehri
'nde yapılan Açık Su Yüzme Yarışmaları
'nda
sporcular 5 kilometre kulaç attı. YENİ BODRUM OLACAK MERZIMEN
Çayı üzerinde ise Dragon Bot Şampiyonası
gerçekleştirildi. Yaklaşık 800 sporcunun katıldığı yarışmaların sonuçları daha sonra açıklanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale'nin, Türkiye'nin yeni Bodrum'u olabilecek kapasitesi bulunduğunu söyledi. EL
birliğiyle bu potansiyeli Türkiye turizmine kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Şahin, "Rumkale için çok zaman kaybettik. O yüzden çok hızlı hareket edip, bölgenin tüm güzelliğini bütün dünyaya duyurmalıyız. Bodrum'a giden herkesi Rumkale'yi görmeye davet ediyoruz"
diye konuştu.