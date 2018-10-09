Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası yapıldı

TÜRKIYE Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun (TAAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda yapıldı. Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı şampiyonada 25 ve 50 metrede mücadele ederek dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları TAAF Genel Sekreteri Zeki Öztürk, TAAF Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından verildi.
AHMET Kılınç, şampiyonanın asıl amacının Atıcılık Milli Takımı'na sporcu seçmek olduğunu söyledi. Yarışmada Nilay Ak, Ankara TSK Spor, Elif Kırklar, Ankara Gençlik Hizmetleri Spor, Erdem Bülbül kazandı. Samsun
Pars Spor Kulübü, Görkem Zengit, Manisa
Büyükşehir Spor Kulübü, Gülşen Delen, Eskişehir
Gençlik Hizmetleri Spor sporcuları ve kulüpleri kategorilerinde birinci oldu.