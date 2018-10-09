Ceyhan Cemevi törenle açıldı

ADANA
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ceyhan Cemevi
, görkemli bir törenle açılırken açılışa özel düzenlenen Cem Adrian
ve Musa Eroğlu konserleri ile Ceyhanlılar unutulmaz bir akşam yaşadı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılış için MHP Lideri Devlet Bahçeliyi davet ettiklerini ve davet karşısında MHP Lideri Bahçeli'nin "Kamuda iktidara talip olan bir siyasi parti lideri olarak oraya katılışımız görkemli olur, laiklik ilkesi gereği uygun olmaz" cevabı verdiğini ifade ederek O'nun selamlarını iletti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün söz verdiği, 14 Mayıs 2017'de temeli atılan ve 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Ceyhan Cemevi'nin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün ev sahipliğinde siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Başkan Hüseyin Sözlü, Türkiye'de toplumsal manada bir kardeşlik, huzur iklimi olduğunu söyledi.