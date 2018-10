Hastaya özel hazırlanan yemeğe barkodlu dağıtım

BUGÜN NELER OLDU

KAMU-özel iş birliğiyle yaptırılan bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her gün 10 bin kişi için 40 farklı diyet programında çıkarılan yemekler, her hastaya kendisi için özel olarak seçilen içeriğin yer aldığı tepsilerde barkodlu denetim sistemi altında sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı gerçekleştirilen 374 bin metrekare kapalı alanı, 800 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptleriyle, 210'u yoğun bakım bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetinin yanı sıra sosyal imkanlarıyla da dikkati çekiyor. Hastanenin 3 ana binası altındaki mutfaklarda günlük 10 bin kişiye yemek çıkarılırken, tüm yemek dağıtım işlemleri elektronik ortam üzerinden kontrol ediliyor. Her hastaya doktorunun uygun gördüğü menünün sisteme girilmesiyle 40 ayrı diyet programında hazırlanan yemekler, hasta bilgilerini içeren barkodun yapıştırıldığı tepsilere konuluyor. Kişiye özel seçilen yemekler görevlilerce katlara götürüldükten sonra hastanın kolundaki tanıtım bilekliğinde bulunan ve tepside yer alan barkodların eşleşmesinin ardından teslim ediliyor. Barkod sistemi doğru diyet programının ilgili hastaya ulaşmasına imkan sağlarken, herhangi bir eşleşme hatasında uyarı veriyor.