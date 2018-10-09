HEDEFIMIZ şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 5-0 mağlup eden'te Teknik Sorumlu, takımın iki haftadır devam eden kötü gidişatına dur diyebilmek adına önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.kendi kontrollerinde geçtiğini dile getiren Aksoy,dedi.