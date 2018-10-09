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HEDEFIMIZ şampiyonluk

Teknik sorumlu Aksoy: Bizim hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bunu başaracağız

Giriş Tarihi: 9.10.2018
HEDEFIMIZ şampiyonluk
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 5-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te Teknik Sorumlu Mustafa Aksoy, takımın iki haftadır devam eden kötü gidişatına dur diyebilmek adına önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi. Aksoy, rakibin kulüp içerisindeki sıkıntılarına rağmen, bireysel anlamda güçlü bir takım olduğunu bildiklerinden, maça da buna göre hazırlanıp, çalışmalarının semeresini aldıklarını vurguladı.
OYUNUN kendi kontrollerinde geçtiğini dile getiren Aksoy, "İlk yarı çok gol kaçırdık. Aksi halde maçı daha erken koparabilirdik. Bugün istek ve arzumuz, takım birlikteliğimiz çok iyiydi. Sahada inanmış bir Gazişehir Gaziantep vardı. Takımımız bireysel olarak gerçekten çok iyi ama bir türlü ritmi yakalayamıyoruz. Çok inanmış, kendini gerçekten bu takıma adamış bir başkana ve yönetim kuruluna sahibiz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.
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HEDEFIMIZ şampiyonluk
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