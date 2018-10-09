İskenderun’da Teknouzay Bilim Şenliği sona erdi

İSKENDERUN Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde düzenlenen Teknouzay Bilim Şenliği sona erdi. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez kampüsünde düzenlenen ve "TÜBİTAK
4007 Bilim Şenlikleri" çağrısı kapsamında desteklenen bilim şenliği 2 gün sürdü. Şenliğe 25 bin öğrencinin katıldığı bildirildi. 25 BİN ÖĞRENCİ KATILDI
İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi Koordinatörü Ayşe Fizansasa, öğrencilerin büyük teveccüh göstermesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bilim şenliklerinin Hatay
'da ilk defa gerçekleştirildiğini anımsatan Fizansasa, "Öğrencilerimizi uzay ve teknolojiye ısındırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Fizansasa, şenliğe 25 bin öğrencinin katıldığını açıkladı.