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İskenderun’da Teknouzay Bilim Şenliği sona erdi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
İskenderun’da Teknouzay Bilim Şenliği sona erdi
İSKENDERUN Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde düzenlenen Teknouzay Bilim Şenliği sona erdi. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez kampüsünde düzenlenen ve " 4007 Bilim Şenlikleri" çağrısı kapsamında desteklenen bilim şenliği 2 gün sürdü. Şenliğe 25 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

25 BİN ÖĞRENCİ KATILDI
İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi Koordinatörü Ayşe Fizansasa, öğrencilerin büyük teveccüh göstermesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bilim şenliklerinin 'da ilk defa gerçekleştirildiğini anımsatan Fizansasa, "Öğrencilerimizi uzay ve teknolojiye ısındırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Fizansasa, şenliğe 25 bin öğrencinin katıldığını açıkladı.
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İskenderun’da Teknouzay Bilim Şenliği sona erdi
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