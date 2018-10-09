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’nde yazdan kalma günler

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Kızkalesi’nde yazdan kalma günler
'İN Erdemli ilçesindeki plajında, yazdan kalma günler yaşanıyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, Mersin'de ise tamamen farklı bir tablo yaşanıyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde yazdan kalma günler sürüyor. Sıcaklığın gündüz 33 dereceye kadar çıktığı Kızkalesi'nde güneşlenen yerli ve yabancı turistler, kumun ve denizin tadını çıkarıyor. Tekne ve deniz bisikleti gibi farklı aktivitelere katılanlar, yoğun kent ve iş yaşamının stresini atıyor. Bölgeye gelen tatilciler, Mersin'in simgesi haline gelen Kızkalesi önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.
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Kızkalesi’nde yazdan kalma günler
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