Melih ABİ: Yeni yaptırdığı evinin suyu neden bağlanmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Pozantı'dan Yusuf Karaoğlan aradı.Yusuf Karaoğlu Pozantı'da Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Doğan sokak 201 numarada oturan bir okurumuz.Su sorunu yaşıyor.Evinin yapı kullanım ruhsatı ve su aboneliği var.Geçtiğimiz hafta elektriği ve suyu bağlanmış.Her şey normal görünüyor.Ama bürokratik sıkıntılar yaşıyor.Yeni yaptırdığı evi ile ilgili belediye ilgilileri önce sorun yok demiş.Ev bittikten sonra elektriği bağlanmış ama suyu bağlanmamış.Okurumuz CİMER'e başvurmuş.ASKİ görevlileri 10 gün önce de suyu bağlamış.Ama suyu yeniden kesmişler.Vatandaşın suyunu neden kestiniz kardeşim.ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu'nun olaydan haberi yoktur.Buradan okuyunca sorunu çözecek bize de haber verecektir.ŞU motor sürücülerine ne demeli. Doğru dürüst kullanana sözümüz yok! Bu şekilde kullananlara söylenecek çok şey var. Manyak mısın kardeşim? Motorsiklete 6 kişi biner mi? Benzin deposunun üzerinde 2 kişi, sürücü ve arkada üç kişi daha. Günahtır. İki teker üstünde gidiyorsunuz. Rüzgar biraz hızlı esse motor yıkılacak öleceksiniz Allah korusun! O canlarla niye oynuyorsun kardeşim?