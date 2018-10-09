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’i sordu polisi alarma geçirdi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
MİT’i sordu polisi alarma geçirdi
'DA bir bankanın özel güvenlik görevlisine 'in adresini sorduktan sonra kaçan şahıs polisi alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankanın özel güvenlik görevlisinin yanına gelen İsmail K. (39) "Adana'da MİT binası nerede benim oraya gitmem gerekiyor, adresini verir misin" dedi. Özel güvenlikçi MİT'in adresini soran şahıstan şüphelenip onu muhafaza altına alarak polisi aradı. Bu arada İsmail K. güvenlikçinin elinden kaçtı. Olay yerine gelen polis şahsın eşkalini alarak kaçtığı yöne doğru arama yapmaya başladı. Bir süre sonra şahıs bankadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kaldırımda giderken polisler tarafından yakalandı. Olay yerine terör ekipleri de çağrıldı. İsmail K., MİT'in adresini 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bildiğini, bunları anlatmak için sorduğunu söyleyerek, "Ben 15 Temmuz darbe girişiminin olacağını da önceden bildim. Ben cezaevinden yeni çıktım" dedi.
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MİT’i sordu polisi alarma geçirdi
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