SMA hastası Muharrem yardım bekliyor

ADANA
'NIN merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan İbrahim ve Ebru Danagöz çiftinin Muharrem (3) ve Ela (1) isimli 2 çocuğu da 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olarak dünyaya geldi. Muharrem bebeğin 3 aylıkken nefes alıp verişinde gariplik olduğunu fark eden çift, bebeklerini kontrole götürdüklerinde, Muharrem'in SMA hastası olduğunu öğrendi. Hiçbir uzvunu oynatamayan bebeğe, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan yaklaşık 500 bin lira değerinde iğneler, devlet tarafından karşılanarak yapıldı. Daha sonra evlerine aldıkları solunum cihazlarıyla bebeklerini eve getiren çift, Muharrem'e evde bakmaya başladı. 2'nci bebekleri Ela'yı dünyaya getiren çift, bu kez vakit kaybetmeden test yaptırdı. Yapılan testin ardından Ela bebeğe de SMA teşhisi kondu. 2 çocuklarının da SMA olduğunu öğrenen çift, adeta yıkıldı. Günden güne maliyeti artan tedavi masraflarını karşılamaya gücü yetmeyen aile, yetkililerden yardım istiyor. Doktorların, SMA hastalığından dolayı Muharrem bebeğe 2 yaşına kadar ömür biçtiğini, ellerinden gelen gayreti hiçbir zaman bırakmadıklarını belirten temizlik işçisi baba İbrahim Danagöz
, "Muharrem'in hasta olduğunu öğrenince bir boşluğa düştük. Fakat ikinci çocuğumuz da SMA olunca çok kötü olduk. Çocuğumuzda hiçbir şekilde bir hareket yok. Konuşma, yutkunma, yemek yeme yok. Sadece gözleriyle temas kurabiliyor" diye konuştu. DOZU 500 BİN LİRA
SMA hastası iki çocuğunun da dozu 500 bin lira olan ve devletin karşıladığı "Nusinersen" isimli ilacı kullandığını dile getiren baba İbrahim Danagöz, "Dün 6'ncı dozu alması için Muharrem'i hastaneye götürdük. Kas hareketleri zayıf olduğu için çok düşük bir puan vermişler. İlacı alıp alamayacağı daha belli değil. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Evim kira. Evin masrafları, çocukların masrafları derken yetişemiyorum. Çocuklarımın medikal malzemelerini alabilmem için bana yardım eden olursa yeterli" dedi.