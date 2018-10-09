Sulama kanalları 10 can aldı

Tüm uyarılara rağmen bu yıl da DSİ'ye ait sulama kanalları ve Seyhan Nehri'nde ölümlerin önüne geçilemedi. Bahar ayına girilmesiyle birlikte su verilmeye başlanan DSİ kanallarında bugüne kadar biri Suriye, biri Afgan uyruklu toplam 10 kişi hayatını kaybederken, bir o kadar kişi de son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hayatlarını baharında yaşama veda edenler ise geride gözüyaşlı aileler bıraktı. HAYATTAN KOPUYORLAR
Özellikle Kıyı Boyu Caddesi, Mavi Bulvar, Öğretmenler Bulvarı, Ege Bağatur Köprüsü ile Gülbahçesi Mahallesi ile Şakirpaşa Hava Limanı'nın arkasından geçen sulama kanalları ile Seyhan Nehri'ne serinlemek için gençleri hayattan koparıyor. Kimi zaman bazı çocuklar çevreden geçen vatandaşlar ya da arkadaşlar tarafından şans eseri kurtarılırken, kimi zaman da şanslı olmayanlar hayata elveda diyor. AYNI ACILAR YAŞANMASIN
Bu yılın ilk kurbanı 19 yaşındaki inşaat işçisi Ersin Akil olurken, son kurbanı ise 14 yaşındaki Atakan Karatosun
oldu. Önümüzdeki yıl aynı acıların yaşanmaması için ailelere büyük görevler düştüğünü söyleyen yetkililer, "Koruyucu önlem alınmasına rağmen maalesef boğulmaların önüne geçilemiyor. Aileler çocuklarını kesinlikle yalnız bırakmasın" dediler. YAŞAMINI YİTİRENLER
7 Temmuz (Ersin Akil -19) 8 Temmuz (Muharrem Saraç- 15) 9 Temmuz (İbrahim Rimi 19) 11 Temmuz (Hüseyin Bülgen-19) 14 Temmuz (Tolga Çabuk-23) 22 Temmuz (İbrahim Dilgin -28) 28 Temmuz Erdem Gürgür -16) 24 Ağustos (Yaşar Güdücü 22) 28 Ağustos (Rami Kebiri -18) 31 Ağustos (Atakan Karatosun -14)