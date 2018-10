BUGÜN NELER OLDU

TARSUS Belediye Başkanı Şevket Can, 7'den 77'e her kesime hitap eden hizmetler ürettiklerini, Emekliler Lokalinin ikinci baharını yaşayan insanların ortak mekanı olacak söyledi. Tarsus Belediyesi , tarafından Anıt Mahallesi'nde yapılan Emekliler Lokali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Lokalin emeklilere hayırlı olmasını dileyen Can, projelerin taleplere göre şekillendiğini söyledi.