Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Bilim ve sanatın tüm renkleri halkla buluştu

Bilim ve sanatın tüm renkleri halkla buluştu Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen ’4007 Bilim ve Sanat Şenliği’ projesi sona erdi. Lise ve ortaokul öğrencileri bilim ve sanata doydu

Giriş Tarihi: 10.10.2018