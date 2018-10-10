Bilim ve sanatın tüm renkleri halkla buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen '4007 Bilim ve Sanat Şenliği' projesi Gaziantep
Erdem Koleji'nde gerçekleştirildi. Lise ve ortaokul öğrencilerine aileleri ile birlikte katılabileceği bir ortam sağlayan bilim ve sanat şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 35 atölyenin olduğu şenlikte; fizik, kimya, biyoloji, robotik kodlama, görsel sanatlar, ebru sanatı, mozaik yapımı, fotoğraf atölyesi, bilim standı, gösteri ve sergi yer aldı. Bilimin ve sanatın ayrı renklerinin bir arada olduğu şenlik, büyük ilgi gördü. Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin katıldığı şenlik, atölye liderlerinin etkili anlatımı ve keyifli uygulamalarıyla eğlenceli bir hale dönüştü. İKİ GÜN SÜRDÜ
Katılanların eğlenerek öğrendiği etkinlikte yapılan özellikle ebru sanatı çalışmaları ve mozaik yapımı büyük beğeni aldı. İki gün süren ve oldukça keyifli geçen bilim ve sanat şenliği, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Eda Dineri, çok keyifli ve heyecanlı bir iki gün yaşadıklarını belirtti. ÇOK MUTLU OLDUK
Dineri, "Farklı ilgi alanlarına göre belirlediğimiz atölyelerde katılımcıların, büyük bir heyecanla ve keyifle uygulama yaptığını görünce çok mutlu olduk. Bilim ve sanatı nasıl herkesle buluştururuz diye çıktığımız bu yolda, bilim ve sanat alanlarına özendirmek, bilim insanlarıyla toplumu kaynaştırarak eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik" dedi.