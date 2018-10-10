Çukurova Basketbol, evinde avantajı kaçırdı

EUROLEAGUE Kadınlar ön eleme turu ilk maçında Çukurova Basketbol, Nadezhda Orenburg'a 60-58 yenildi. Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Nadezhda Orenburg, ilk devreyi 26-13 önde tamamladı. İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla farkı koruyan misafir ekip, devreye 37-25 önde girdi. Maçın 3. periyotu ise ortada geçti. Bu periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, periyotu Nadezhda Orenburg takımı 52-39 galip kapattı. Maçın son periyotunda ise ev sahibi ekip hem iyi hücum hemde iyi savunma yaparak aradaki sayı farkını azalttı. Aradaki sayı farkını 2'ye kadar düşürebilen Mersin
ekibi, maçı 60-58 kaybetti.