Fırsatçılara geçit yok

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, çarşıyı gezerek vatandaşlar ve esnafla uzun uzun sohbet etti. esnaftan fırsatçılara fırsat vermemelerini istedi. Başkan Erkoç, çarşı esnafına, "Kuru bahanede ederek zam yapan tedarikçileri 7/24 bana bildirin. Biz gereğini anında yapacağız. Sizlerde esnaf olarak aranızdaki fırsatçılara fırsat vermeyin. Fırsatçı ve fesatçılar bu ülkenin temeline dinamit koymaya çalışanlar olduğunu unutmayın" diyerek uyarıda bulundu. Başkan Erkoç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Demirciler, Suk-i Maraş, Taşhan, Ayakkabıcılar, ve Kapalı çarşıda soluğu aldı. Erkoç, "Ülkemizi ekonomik yönden etkilemeye çalışan fırsatçı ve fesat çetesine karşı el birliği ile mücadele edeceğiz. Hepimize büyük görev düşüyor. Fahiş fiyatla satış yapan, kuru bahane ederek fırsatçılık, soygunculuk yaparak Türkiye düşmanlarıyla hareket eden her ne esnaf olursa olsun bize bildirmenizi rica ediyorum. Zabıta ekiplerimiz sıkı denetim yapıyor ama bizlerde kendi zabıtamız kendi maliyecimiz olmalıyız" dedi. Doları bahane ederek fırsatçılık peşinde olan hiçbir tüccara esnafa geçit verilmeyeceğinin altını çizen Erkoç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda zabıta ekiplerimizin sahada hem ihbarları değerlendiriyor hem denetlemeler yapıyor. Burada amacımız etiket üzerinden vatandaşın cebini yakmak isteyenleri diğer esnafımızdan ayırt etmektir. Esnafımızdan Doları bahane ederek fırsatçılık peşinde olan tedarikçilere karşı daha duyarlı olmalarını ve Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gördükleri olumsuzlukları bizlere şikayet etmesini istiyoruz" dedi.