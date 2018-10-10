GSO model fabrika kuracak

GAZİANTEP
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kilis'le ortaklaşa kurulacak olan Şahinbey-Polateli Organize Sanayi Bölgesi'nde küçük ve orta ölçekli sanayicilere örnek olacak, eğitim verilen bir fabrika kuracaklarını açıkladı. Sanayi Bakanlığı işbirliğiyle kurulacak model fabrikanın ürünleri piyasaya satılmayacak ama fabrika bir okul gibi sanayici yetiştirecek. Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen toplantıda yabancı büyükelçilere kentin sanayi, üretim ve yatırım kapasitesine ilişkin bilgiler verdi. "Neden Gaziantep'e Yatırım Yapmalı" konu başlığında bir sunum yapan Ünverdi, "Dünyanın her yerinden yabancı yatırımcıları kuracağımız Polateli-Şahinbey OSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi. Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi'nin Gaziantep'te yer aldığına vurgu yapan Ünverdi, "Gaziantep'te 6 tane OSB toplam 51 milyon metrekare alana kurulmuştur. Kentimizden 180 ülkeye yüzden fazla ürünü ihraç ediyoruz. Parça halı üretiminde dünya üçüncüsü, makarna üretiminde Avrupa ikincisi, Nonwoven kumaş üretiminde Türkiye birincisiyiz. Çuval ve ambalajda üretim merkeziyiz. 2000 yılında ihracatımız 420 milyon dolarken 2017 yılında 6,5 milyar dolara ulaşmıştır" diye konuştu. Gaziantep'te yeni bir OSB'nin kurulması için çalışmaların sürdüğünü bildiren Ünverdi, "Gaziantep ve Kilis arasında 50 milyon metrekare alana Polateli-Şahinbey OSB'yi kuracağız. Endüstriyel Simbiyoz Projesi'ni burada uygulayacağız. Bir fabrikanın atığını başka bir fabrika hammadde olarak kullanacak. Fabrikalarımızın çatısına güneş panelleri kuracağız. Fabrikalar enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısmını güneş enerjisinden karşılayacaklar" dedi.