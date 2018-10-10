Gündoğdu, Adana Basketbol’a sponsor oldu

GÜNDOĞDU Holding-Vakıf, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Adana
'nın tek takımı Adana Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü'ne isim sponsoru oldu. Kulübün yeni adın Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü oldu. İmza törenine Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, antrenör Olcay Orak, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube başkanı Kurtul Çakın ve Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu katıldı. Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, "Adana'nın tek Süper lig takım ile süper markası Gündoğdu Holdingin sponsorluk anlamında birleşmesi çok anlamlıdır. Üç kızımızı Gündoğdu Okullarından aldık. Birini çok yakında milli takımlarda göreceksiniz" dedi. Dr. Gökhan Gündoğdu ise, çok önemli bir imza attıklarını belirterek, "Gündoğdu olarak Adana'nın ve Türk sporunun her zaman yanındayız" diye konuştu. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, "Adana'ya hayırlı olsun" diye konuştu.