Katil zanlısının yaşı araştırılacak

Adana
'da elektrikli bisiklete tekme atarak 2 aylık bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen Abdülkerim Başak'ın(19) "Kasten öldürme ve basit yaralama" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık olay sırasında alkollü olduğunu ancak tekme atarken kastının olmadığını tekrarladı. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, sanığın olay tarihinde kaç yaşında olduğuyla ilgili rapor aldırılmasını kararlaştırdı. TEKME ATTI
Olay 2 Mart günü merkez Yüreğir ilçesinde Yeşilbağlar Mahallesi ile İbrahim Tatlıses Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre Abdülkerim Başak arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Sarhoş olan Başak akraba ziyareti sonrası evlerine gitmek için elektrikli bisikletle yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed El Mansur'a tekme attı. Bisiklet devrilince annesi Zeynep Mahruk'un (19) kucağındaki 2 aylık bebek Esme El Mansur, kafasını asfalta çarpınca yaşamını yitirdi. Tutuklanan Başak hakkında 2 ayrı suçtan dava açıldı. YAŞ RAPORU ALDIRILACAK
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'nci duruşmaya çıkan sanık, "Arkadaşımla alkol aldık. Yolda giderken şakalaşıyorduk. Arkam dönüktü. İsmail bana tekme attı. Yola çıkınca motor üzerime doğru geldi. Kendimi geri çekmek isterken ayağım değdi. Kadını ve çocuğu görmedim. Pişmanım" diye ilk ifadesini tekrarladı. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, sanığın olay tarihinde kaç yaşında olduğuyla ilgili Ç.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan rapor aldırılmasını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.