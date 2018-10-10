Melekler en büyük kupa için sahada

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asketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün Adana
'da sahibini bulacak. Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Lig maratonu öncesi en büyük kupayı almak için sahaya çıkacak olan her iki takım basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. Geride kalan sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor, kadın basketbolunun en önemli kupasını kazanabilmek için mücadele edecek. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin basketbol şubesini kapatması nedeniyle, finalist Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yer alma hakkı elde etti. BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, bugün yapacağı maçla 20. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasına çıkacak. Daha önce bir kez bu organizasyonda yer alan Hatay Büyükşehir, bugün karşılaşacağı Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonundaki 24. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Hatay, bir sezon aradan sonra en büyük kupayı elde etmek için mücadele edecek. SALONA DAVET ETTİ
Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, böyle büyük bir organizasyonun Adana'ya verilmesinin şehrin tanıtımı adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Kutlu, Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda Ligin son şampiyonu Fenerbahçe ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın son finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak 26.Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini izlemek üzere tüm Adanalı basketbol severleri salona davet etti.