Milletvekili Gültekin işçilerle patates topladı

AK
Parti Niğde
Milletvekili Selim Gültekin hasadına başlanan patates için söküm yapan üreticileri ziyaret etti ve patates topladı. Tarlada patates sökümünü gören Milletvekili Selim Gültekin aracından inerek üreticiler ve çalışanlara kolay gelsin dileklerinde bulundu. Milletvekili Gültekin'in ziyaretine önce şaşıran patates işçileri, kendilerine yardım etmesinden dolayı teşekkür etti. Patates hasadının bereketli olması dileğinde bulunan Gültekin daha sonra tarladan ayrıldı. Türkiye'nin patates ambarı durumunda olan Niğde'de her yıl ortalama 1 milyon ton patates üretiliyor. Birkaç yıl çiftçiyi üzen fakat arada bir de geçtiğimiz aylardaki gibi yüksek fiyatı ile gündeme oturan patates bu yıl üreticinin yüzünü güldürmesi bekleniyor.