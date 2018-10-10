Müsabakalara 12 kulüp, 105 sporcu katıldı

YÜZME
Federasyonu Adana
İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası Performans Yüzme Yarışları Adana'da tamamlandı. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Sabri Şanlı, 100.Yıl Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası performans Yüzme Yarışları'na Adana Gençlik ve Spor Kulübü, Gündoğdu Red Dolfin Spor Kulübü, Sualtı Sporları İhtisas ve Yüzme,Adana Yüzme Spor kulübü, Çukurova Üniversitesi,Özgür Kulacalar Spor Kulübü,Ünsal Firikci Spor kulübü ,İl Milli Eğitim Spor Kulübü, Antakya Yüzme Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü ,Galatasaray Spor Kulübü ,İskenderun Yüzme İhtisas Spor Kulüplerinden 61 Erkek 70 Bayan toplam 131 sporcunun katıldığını söyledi.