Öğrenciler ilk alan araştırmasını yaptı

YAKIN
Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümleri öğrencileri, Avrupa Birliği kurumlarını ve politikalarını daha yakından takip edebilmek amacıyla Lefkoşa'da faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezinde Avrupa Birliği'nin Diller Günü etkinliğine katılarak, merkeze bir ziyarette bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi
, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri öğrencileri, Avrupa Birliği'nin 2001 yılından bu yana her yıl gerçekleştirdiği "Multilingualism – Çok Dillilik" etkinliğine katıldı. İlk olarak Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olması ile birlikte kurumun dil sayısını 24'e çıkarıldığı, AB'nin çok dilli ve çok kültürlü bir yapı üzerine inşa edildiğinin katılımcılar ile paylaşıldığı etkinlikte, öğrenciler gerek uluslararası kurumların işleyişi gerekse Avrupa Birliği'nin (AB) mevzuatını yakından inceleme olanağı buldu.